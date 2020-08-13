Первые итоги белорусского августа

На пятый день белорусские протесты перешли в другую фазу. Если в их начале можно говорить о буре и натиске, то теперь происходит перегруппировка сил и средств. Причем на каждой стороне.

Похоже, что Лукашенко и его российские советники, причем их рекомендациями просто невозможно пренебречь, серьезно ошиблись в оценке обстановки и последствий своих действий. Во времени ближнем и дальнем.

Поведение власти основывалось на аксиоме, что брутальное подавление людей, аресты, пытки и убийства должны посеять страх и надолго отвратить граждан даже о мысли, о противостоянии с режимом.

Именно этим объясняется неоправданная жестокость ОМОН против граждан. Совершенно безосновательная, потому что люди на улицах останавливали шествие на красном свете светофора и терпеливо дожидались зеленого. Не было разбито ни одной витрины, не перевернуто ни одной скамейки. И только когда людей начали бить, они для своей защиты и противодействия озверелым омоновцам использовали подручные средства. Как говорится, булыжник — оружие пролетариата. Так учили классики от Маркса-Энгельса до Ленина-Сталина.

Так что напрасен лицемерный плач начальника управления городского хозяйства и энергетики минского горисполкома Владимира Лебедя насчет ущерба от протестов на 500 тыс. белорусских рублей (примерно $205 тыс.). По словам чиновника, повреждены остановки, светофоры, плиточное покрытие, дорожные знаки и более сотни мусорных контейнеров. Что не удивительно, так как из них протестующие пытались строить баррикады. Вполне закономерное поведение людей, которых избивали за то, что они мирно воспользовались своим конституционным правом на выражение своего мнения по поводу фактической узурпации власти.

Масштаб протестов стал неприятным сюрпризом для Лукашенко. Он нервничал и паниковал, поэтому силовики получили carte blanche для расправ с людьми.

Вторым признаком паники стал эпизод с высылкой победителя выборов Светланы Тихановской. Ее откровенно шантажировали «неприятными последствиями» в отношении заключенного в тюрьму ее мужа и детей. Не удивительно, что женщине пришлось прочитать буквально под дулом пистолета не ею написанное заявление с призывом не выходить на улицы.

Если ее высылкой Лукашенко хотел маргинализировать протестное движение, то добился прямо противоположного. Во-первых, Тихановская не боролась за власть и не планировала оставаться президентом. Она неоднократно заявляла, что ее целью является отстранение Лукашенко от власти и проведения в стране честных и прозрачных выборов в кратчайшие сроки.

Во-вторых, такое отношение к женщине и матери противоречит белорусской ментальности. В результате вместо планируемой дискредитации Тихановской и всех протестующих он получил озлобление и желание мести.

В ночь на 10 августа и последующие трое суток на улицы выходило очень много граждан. Их нещадно избивали и разгоняли, причем хватали всех подряд, часто вообще вышедших в магазин за продуктами. Весь мир потрясли кадры, как избивали мужа с женой и их пятилетнюю дочь.

ОМОН пытался настичь протестующих даже в спальных районах, в подъездах домов, во дворах и гаражах. Надо сразу сказать, что не очень выходило, так как в хитросплетениях микрорайонов у них мало что получалось, да и жители начали давать отпор.

На четвертый день проявилось, что шествия и митинги неэффективный способ заставить Лукашенко считаться с волей народа. Да и бороться с озверелым ОМОН значит подвергать опасности жизнь и здоровье. Следовало переходить к другой тактике.

Следующей ошибкой власти стало отключение интернета. Трудно сказать, кто надоумил сделать такой глупый ход. Видимо кто-то посчитал, что таким образом будет нарушена горизонтальная координация протестующих.

В результате буквально через минуты остановилась экономика. Перестали работать банки, в магазинах появился дефицит продуктов, так как невозможно было связаться с поставщиками. Даже скорую помощь не получалось вызвать. Тут сказалось непонимание Лукашенко и его окружением роли современных технологий связи для экономики. В их представлении интернет — это игры, фильмы и вообще пустое времяпровождение. Уже через несколько часов пришлось хоть частично интернет восстановить.

Вообще Лукашенко вместе с Путиным застряли в своем представлении о мире в 1970-х гг. Им непонятно, что украинский Майдан 2004-2005 гг. был революцией мобильных телефонов, Майдан 2013-2014 гг. — Facebook, а события в Беларуси — торжества телеграмм-каналов. И ничего с этим власть сделать не может. Российская попыталась, но ничего не получилось.

После избиений и арестов, действия протестующих изменились. Они перешли к «тактике ртути». Она состоит в том, что небольшие группы появляются на улице и как только к ним приближаются милиционеры, они разбегаются и снова собираются на других улицах. Гонятся за ними ОМОН в тяжелом снаряжении долго не может и вынужден разделяться на относительно небольшие группы.

Их тут же окружают и против них милиционеры сделать ничего не могут. Так поступили протестующие в Новополоцке, где дали отпор силовикам. У них отобрали щиты и дубинки и сразу эти защитники режима стали жалкими и поникшими.

Память у народа крепкая. Беларусь вспомнила, что она партизанский край и имеет огромный опыт борьбы с оккупантами и гауляйтерами, в которых превратились Лукашенко и его спецслужбы.

Началась борьба на истощение. Долго ОМОН и другие такого противостояния с большим количеством людей не выдержит. Они дождутся, что их и особенно их начальников начнут отлавливать поодиночке. Так как это было в 1941-1944 гг. Тем более в малых городах и поселках, где все друг друга знают, и знают, кто чем дышит и где его найти. Жить в обстановке презрения и просто страха удовольствие ниже среднего. И отражается не только на наймитах режима, но на их близких, детях, женах, родителях. В такой борьбе власть обязательно проиграет. Вопрос только времени и настойчивости.

Немаловажен и международный аспект. Кто поздравил Лукашенко с так называемой победой. Китай, Россия, Казахстан, Венесуэла и иже с ними. Остальной мир понимает, что в Беларуси произошла откровенная узурпация власти с человеческими жертвами. Лукашенко стал невъездным в приличную страну и разговаривать с ним никто не будет. Отсюда его ослабление и сужение возможности сопротивляться экспансионистским планам Кремля по поглощению Беларуси.

В Москве внимательно следят за событиями в соседней стране и вполне обосновано примеряют их на себя. Есть для этого все основания. Тактика запугивания и всесилия ОМОН уже дает сбой в относительно небольшой по территории стране. В России она тем более не применима. Проблема в том, что другой Кремль не знает и это обещает большие потрясения.

Из-за своего упрямства и подсказок из Москвы Лукашенко полностью утерял возможность достойно уйти. В этом случае у него был вариант обеспечить себе спокойную жизнь как в Беларуси, так и в другой стране.

Теперь это невозможно. Переговоры, которые инициирует Евросоюз, могут идти только о полной и безоговорочной с определением ее сроков отставке. Более того, на горизонте все более зримой становится перспектива суда в Гааге. И это лучший вариант. В Минске все чаще напоминают о судьбе Чаушеску, Каддафи и Хусейна.

Не стоит долго испытывать народное терпение и становиться в ряд с перечисленными.