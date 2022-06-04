Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» с подписью автора бестселлера Джоан Роулинг выставлено на частную продажу на аукционе Christie’s в Лондоне, передает CNN.

Стоимость редкого экземпляра составляет $250 000 (200 тыс. фунтов стерлингов).

Издание является одним из 500 экземпляров книги в твердом переплете, которые были напечатаны первым тиражом в 1997 году. Триста из них были отправлены в библиотеки.

Отмечается, что в первом издании были допущены некоторые ошибки: слово «философский» было написано неправильно, а в самом тексте на одной из страниц присутствуют лексические повторы.