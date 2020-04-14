Первая победа Азербайджана во время пандемии: и принес ее битбоксер Заур Балагадашев – ВИДЕО

Пандемия Covid-19 отменила или перенесла на другой срок множество долгожданных событий. В их числе — Grand Beatbox Battle, ежегодный международный чемпионат по битбоксу, признанный одним из выдающихся событий битбокса. Чемпионат должен был пройти в апреле в Варшаве (Польша), затем его перенесли на сентябрь, а потом и вовсе на декабрь. Но чтобы не расстраивать многочисленных фанатов чемпионата, организаторы объявили о проведении виртуального турнира Grand Beatbox Battle.

В онлайн чемпионате приняли участие известные битбоксеры, уже прошедшие отбор на перенесенный чемпионат и завоевавшие репутацию и признание на мировом уровне.

И каково же было удивление мирового комьюнити битбоксеров, когда победу на Grand Beatbox Battle, прошедшем в онлайн формате, одержал азербайджанец Заур Балагадашев (Zer0):

«В 2016 году я выиграл право на участие в Grand Beatbox Battle, но не смог поехать на чемпионат из-за проблем с визой. В этом году не смог попасть в топ-8 участников, прошедших отбор на мировой турнир. Поэтому онлайн версия и обещанные в качества приза дополнительные путевки на Grand Beatbox Battle – 2020 стали для меня вторым шансом», — рассказал он в интервью #.

Заур Балагадашев является известным в Баку битбоксером, снискавшим славу у своих звездных коллег именно благодаря многочисленным победам в онлайн состязаниях.

Победа Zer0 на Grand Beatbox Battle стала заслуженной, но и неожиданной для многих. И сам битбоксер этого не отрицает:

«Я занимаюсь битбоксом уже 8 лет, и за это время побеждал в различных баттлах. Благодаря этому меня заметили знаменитые битбоксеры, а мои выступления стали размещать на популярных каналах в YouTube. На Grand Beatbox Battle основная борьба развернулась за первую тройку. Все баттлы были очень сложные. Моим соперником в полуфинале был действующий вице-чемпион мира, американец Napom. Интрига и напряжение не покидали до последней минуты. В итоге победил я», — рассказывает Zer0 в интервью «Зеркало».

Победа азербайджанского битбоксера принесла ему мировое признание, денежный приз и самое главное – в декабре Заур Заур Балагадашев впервые представит Азербайджан на чемпионате Grand Beatbox Battle.

Успех битбоксера стал большой радостью для его многочисленных фанатов и друзей в Баку:

«Ребята здорово поддерживали меня, болели. Все очень обрадовались победе Азербайджана. Никогда не забуду, как мой близкий друг Ниджат Рустамли (Нико) звонил мне после каждого тура и кричал в телефон: «Дааааа! Давай, дальше! Битбокс — это уникальный жанр, который становится все более и более популярным в мире, и я счастлив, что у нас есть много талантливых ребят в этом жанре», — сказал Zer0.

В онлайн версии Grand Beatbox Battle приняли участие 130 битбоксеров со всего мира. Отборочные онлайн туры оказались под силу лишь 16 участникам, которые и продолжили участие в дальнейшей борьбе. Битбоксеры состязались в режиме реального времени с помощью программы Discord.

Ниже – выступление Zer0 в рамках отбора на Grand Beatbox Battle – 2016, собравшее свыше 1 миллиона просмотров: