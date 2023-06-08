Первая ночь, проведенная папой Римским Франциском в столичной клинике «Джемелли» после операции на брюшную полость, прошла хорошо. Об этом сообщил Vatican News.

Понтифик находится в хорошем настроении.

«Святой отец здоров, проснулся, бодр и уже надо мной пошутил!» — рассказал доктор Серджо Альфьери, хирург, оперировавший папу в римской больнице «Джемелли».

7 июня понтифику была проведена хирургическая операция на брюшной полости под общим наркозом, операция прошла без осложнений и продолжалась три часа. (gazeta.ru)