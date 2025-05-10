Пережившая Холокост Марго Фридлендер скончалась на 104-м году жизни. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщил фонд ее имени в Берлине.

Еще 8 мая Фридлендер участвовала в мероприятии в столице ФРГ по случаю 80-летия окончания войны. Все последние годы она активно выступала на церемониях и в СМИ, не давая забыть о Холокосте и призывая сохранить память о преступлениях национал-социализма.

Она основала фонд, который должен продолжить борьбу за свободу и демократию от лица тех, кто пережил Холокост, и после их смерти. Всего несколько дней назад Фридлендер была награждена одной из главных госнаград ФРГ — Большим крестом ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германии».

Марго Фридлендер родилась в Берлине в 1921 году. Почти все ее близкие и родные погибли в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Сама она, пережив Холокост, после войны вместе с мужем, тоже свидетелем Холокоста, уехала в США, где прожила долгие годы. После смерти супруга Марго вернулась в родной Берлин. (DW)