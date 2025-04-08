Соединенные Штаты вводят дополнительные импортные пошлины на товары из Китая, доводя общий тариф до 104%. Об этом сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс в соцсети X со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома. Новые меры вступят в силу уже 9 апреля. Как уточнил Лоуренс, Вашингтон принял это решение в ответ на отказ Китая отменить свои ответные торговые ограничения.

2 апреля президент Дональда Трампа объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для отдельных государств, включая Китай, тарифы оказались значительно выше. Для КНР была установлена пошлина в размере 34%, на которую Пекин отреагировал симметрично: с 10 апреля Китай вводит аналогичный ответный тариф.

Но на этом эскалация не закончилась: Трамп пообещал увеличить пошлину для Китая еще на 50% — в дополнение к введенным ранее 34% и 20%, введенным в марте. В ответ Министерство торговли КНР заявило, что не намерено мириться с давлением Вашингтона. «Если США продолжат настаивать на введении новых тарифов, Китай будет бороться до конца», — подчеркнули в ведомстве.

В Минторге Китая также заявили, что действия США являются «ошибкой, наложенной на другую ошибку», и в очередной раз свидетельствуют о «шантажистской природе» американской внешнеэкономической политики. (moscowtimes.ru)