Соединенные Штаты не включили Россию в список стран, в отношении которых начнут действовать новые пошлины, из-за продолжающихся переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в эфире ABC News.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», – сказал он.

Ранее министр финансов страны Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что пошлины не стали вводить, так как российская продукция не поставляется в США. Он добавил, что в отношении России действуют санкции США.