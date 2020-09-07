Пережить потепление: экологи — о мерах борьбы с изменением климата

Изменение климата – проблема глобальная. Она затрагивает все страны без исключения, поэтому нужно выработать эффективную стратегию смягчения последствий на международном и локальном уровне.

Сейчас, как говорят ученые, подтверждается худший климатический сценарий, и таяние полярных льдов протекает быстрее, чем прогнозировалось.

Эколог Фикрет Джафаров заявил #, что если этот сценарий будет реализован, то все государства, и в том числе Азербайджан, не ждет ничего хорошего.

По его словам, то, что климат меняется, очевидно, и необходимо быть готовыми к новым вызовам. Для этого уже сейчас надо предпринимать меры в разных направлениях. В первую очередь, стоит решить проблемы, связанные с сельским хозяйством и здоровьем населения.

«Наша страна уже второй год испытывает нехватку питьевой воды, и если ничего не предпринимать, то ситуация усугубится. Надо перевести сельское хозяйство на современные технологии использования воды, при которых она будет расходоваться экономно. Исключить поливной метод, использовать дождевые установки для полива, благодаря которым получится сэкономить 25% воды. Нужно рационально использовать пресноводный сток. Необходимо использовать малые русловые водохранилища, где будет хоть и небольшой, но постоянный, легко регулируемый объем воды», – говорит эколог.

Кроме того, стоит осторожно подходить к бурению артезианских скважин, ведь неправильный подход может привести к тому, что грунтовые воды иссякнут.

По его словам, в аграрном секторе надо применять адаптированные к засушливой погоде культуры.

Что касается здоровья населения, то, как отмечает Джафаров, изменение климата может стать причиной распространения новых эпидемий, в частности лихорадки Нила, распространяемой москитами, африканской чумы.

«На прививки могут быть затрачены миллионы, но в случае с вирусами они эффективны лишь в течение определенного времени. Надо больше внимания уделять здоровью населения, чтобы избежать печальных последствий», – подчеркнул он.

Говоря о парниковых газах и одном из основных его источников – автомобилях, эколог сказал, что в Азербайджане порядка полутора миллионов машин, что в мировом масштабе является незначительной цифрой.

«Наша страна приняла ряд нормативных актов, направленных на снижение выбросов парниковых газов, в частности переход на стандарт Евро-4. Так что, – говорит он, – тут мы двигаемся в правильном направлении. Но работать еще есть над чем. Скажем, общественный транспорт нужно перевести на электричество, способствовать увеличению электромобилей в республике».

По поводу шагов, предпринимаемых для борьбы с изменением климата на мировой арене, Джафаров отметил, что была создана зеленая карта Европы, и она хорошо проработана, но ее осуществление требует серьезных затрат. Если ЕС реализует ее хотя бы на 60% в ближайшие 2-3 года, это будет успех. Но пандемия коронавируса изменила экономику Европы, так что сейчас это будет сделать сложнее.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан реагирует на международные и европейские экологические документы, и если будет что-то актуальное, то вполне может к ним присоединиться.

Эколог Тельман Зейналов уверен, что те, кто делают крайне пессимистичные климатические прогнозы, люди не особо компетентные, а порой и мошенники.

По его словам, не всегда можно дать точный прогноз касательно климата даже на ближайшее время, не только что на десятилетия вперед. Эколог подчеркнул, что цель громких заявлений таких экспертов — напугать народ. Но он также признал, что изменение климата имеет место, и Азербайджан оно затронуло.

«Нужно быть готовыми к любым климатическим катаклизмам, и неважно какого они происхождения – природного или искусственного. Сейчас мы наблюдаем повышение температуры воздуха и необходимо разработать механизмы адаптации с учетом меняющихся условий. Все это можно сделать, но в нашей стране такими вопросами никто не занимается», – говорит он.

Зейналов считает, что нужно, наконец, начать грамотно управлять отходами, ведь в результате гниения мусора происходит загрязнение атмосферы, а метан усиливает парниковый эффект. Отходы необходимо превращать в доходы, и, как отмечает эколог, для этого есть много вариантов.

«Также пора начать бороться с засухой, масштабы которой за последние 6-7 лет стали пугающими. А все из-за недостатка воды для орошения. Осенью, зимой, весной в стране выпадает немало осадков, которые надо собирать и использовать в период засухи для орошения. Повторное использование воды также должно быть внедрено. По берегам рек нужно сажать ветиверию, которая будет служить естественным щитом от залива прилегающих территорий. К тому же она не дает испаряться воде из почвы», – сказал он.

Руководитель неправительственной экологической неправительственной организации «Rüzgar» Ислам Мустафаев подчеркнул, что об изменении климата в Азербайджане говорит изменение частоты выпадения осадков, средняя температура воздуха, толщина льда на вершинах гор и т.д.

По его словам, есть процессы митигации и адаптации. Он уверен, что одна из первоочередных задач — разумное использование водных ресурсов.

Нужно и применение зеленых технологий. Изменение климата во многом связывают с большим количеством выбросов парниковых газов. Как говорит Мустафаев, наша страна взяла на себя обязательство согласно Парижскому соглашению уменьшить к 2030 году количество выбросов парниковых газов на 35% по сравнению с 1991 годом. Мы это обязательство выполним, так как уже удалось значительно сократить количество выбросов.

Если говорить о международных документах, то один из основных – Конвенция ООН об изменении климата, принятая большинством стран. Эколог подчеркнул, что мир объединяется перед угрозой глобального потепления.