Комиссия ООН по изменению климата сообщила в понедельник, что глобальное потепление может вот-вот выйти из-под контроля и что в этом «однозначно» виноваты люди.

Уровень парниковых газов в атмосфере уже достаточно высок, чтобы вызвать гарантированное нарушение климатических условий на десятилетия, если не столетия, предупреждают ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Другими словами, периоды аномальной жары, мощные ураганы и другие экстремальные. погодные явления будут только усугубляться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад «тревожным сигналом для человечества».

«Этот доклад должен стать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива, пока они не разрушили нашу планету», – заявил он. (Голос Америки)