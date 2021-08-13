Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что его фонд Breakthrough Energy выделит 1,5 миллиарда долларов на совместные проекты с правительством США в случае принятия конгрессом программы, направленной на развитие технологий, снижающих выбросы углерода.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Речь идет об одобренном на этой неделе сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в 1,2 триллиона долларов. Теперь законопроект предстоит утвердить в палате представителей конгресса.

Гейтс заявил изданию, что в случае одобрения законопроекта фонд Breakthrough Energy может в течение трех лет потратить деньги на проекты, направленные на замедление выбросов парниковых газов.

«Решающее значение в вопросе всех этих климатических технологий имеет снижение затрат и возможность доведения масштаба (этих технологий — ред.) до довольно гигантского уровня. Вы никогда не добьетесь такого масштаба, если правительство не будет проводить правильную политику, а правильная политика — это как раз то, что содержится в этом законопроекте об инфраструктуре», — сказал Гейтс газете.