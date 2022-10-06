«Люди, которые вернутся в свои дома, будут жить в комфортном городе. Мы хотим, чтобы эти люди чувствовали, что имеют отношение к этим местам, связаны с этими местами».

Как сообщает АПА, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что другой главной задачей являются рабочие места, нужно обеспечить ими тех, кто вернется в Шушу, и это учитывается: «Переселение жителей в Шушу начнется в конце 2023 года и на первом этапе планируется возвращение в город 2500 жителей. Как вам известно, Шуша – особый город, у нее ограниченный экономический потенциал, этот город обладает в большей степени культурным и туристическим потенциалом. Поэтому мы принимаем к сведению ожидания, условия в связи с работой наших жителей, которые вернутся в свои дома. Эти вопросы нашли отражение в мастер-плане».