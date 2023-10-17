Ультимативное требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев с севера на юг сектора Газа без предоставления им гарантий безопасности «приравнивается к военному преступлению», заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

«Мы шокированы призывом Израиля к более чем миллиону палестинцев покинуть север Газы менее чем за 24 часа. Мы призываем мировых лидеров потребовать от Израиля немедленно отменить этот приказ и снять блокаду Газы, чтобы доставить гуманитарную помощь палестинскому народу», — подчеркнули в ООН. Там также отметили, что гражданское население региона должно перестать страдать от «неизбирательных бомбардировок со стороны израильских воздушных и морских сил», которые длятся уже больше недели.

Помимо этого, в ООН сослались на информацию международных и национальных организаций, а также СМИ, согласно которой открытый Израилем гуманитарный коридор на юг оказался небезопасен и подвергался атакам. Так, 14 октября в результате обстрела были убиты 70 мирных жителей, которые пытались эвакуироваться. Между тем представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус возложил вину за этот удар на ХАМАС.

В ООН отметили, что в результате бомбардировок сектора Газа, которые стали ответом на нападение боевиков 7 октября, погибли более 2300 палестинцев, были разрушены жилые дома, больницы, школы, объекты электро- и водоснабжения, что является «вопиющим нарушением международного права».

Израиль предписал палестинцам эвакуироваться из северной части сектора Газа 13 октября на фоне подготовки к наземной операции против ХАМАС. Первоначально на это дали сутки, но затем сроки несколько раз сдвигали.

В ООН тогда отметили, что эвакуация такого количества людей в столь короткий срок невозможна без «разрушительных гуманитарных последствий», и обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны.

В ответ президент страны Ицхак Герцог заявил, что Израиль «действует по международному праву, и каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением».

15 октября представитель ЦАХАЛ Дэниел Хагари сообщил, что на юг Газы переместились 600 тысяч палестинцев. Он предупредил, что израильские военные начнут наносить мощные удары по северной части региона уже в ближайшие дни.

По данным ООН, всего с начала нового обострения палестино-израильского конфликта из Газы выехало около миллиона жителей, несмотря на призыв ХАМАС «бороться с оккупантами или умереть в своих домах». Общее число погибших превысило 4000 человек: 1400 израильтян стали жертвами атак боевиков, 2670 палестинцев были убиты в результате ответных обстрелов. (moscowtimes.ru)