Переходу к плавающему пенсионному возрасту мешает отсутствие частных пенсионных фондов

В странах бывшего Советского Союза выход на пенсию – событие, как правило, печальное. И это не столько из-за любви к работе, сколько из-за понимания того, что на пенсию часто прожить сложно, а иногда невозможно. Всему виной низкие зарплаты и соответственно скромные пенсионные отчисления.

Как считают многие экономисты, фиксированный пенсионный возраст уже не актуален и должен уйти в прошлое.

Так, в России недавно подняли вопрос о необходимости реформирования пенсионной системы. По мнению профессора Высшей школы экономики, доктора экономических наук Евгения Гонтмахера, стране необходимо перейти на плавающую систему пенсионного возраста, однако для этого экономика должна быть инновационной. Он отметил, что на Западе люди стараются больше получать, чтобы больше откладывать на будущую пенсию. Если они к определенному возрасту смогут накопить достаточную, по их мнению, сумму, то имеют право уйти на пенсию, если захотят, а если нет — то продолжат работать и увеличивать свои пенсионные накопления.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что в Азербайджане тоже можно прийти к плавающему пенсионному возрасту, так как у нас есть накопительная система. При накоплении определенной суммы человек должен иметь возможность выйти на пенсию в том возрасте, в каком пожелает. Но в нашей стране, в отличие той же России, нет частных пенсионных фондов, и пенсиями занимается только государство, отмечает эксперт.

«Даже сейчас, хотя в России есть возрастной пенсионный ценз, договор с частным пенсионным фондом предоставляет людям больше возможностей. Если взять, к примеру, соседнюю Грузию, то там 8 пенсионных фондов. Хорошо, когда у граждан есть альтернативные варианты, у наших граждан их сейчас в этом вопросе нет. Я уже давно говорю о необходимости создания в Азербайджане частных пенсионных фондов. Конечно, они должны работать на основе государственных гарантий и граждане должны им доверять, в противном случае ничего не выйдет»,–говорит Джафарли.

Наличие частных пенсионных фондов, по его словам, может помочь созданию финансовых рынков, они станут также инвестиционными фондами. Закон, как говорит экономист, в принципе не запрещает создания в стране подобных фондов, но проблема в том, что у нас слабо развит рынок ценных бумаг, не совсем благоприятный инвестиционный климат. Потому сейчас бизнес не заинтересован в подобном. Есть и косвенные преграды, такие как привязка социальных отчислений частных предпринимателей к минимальной зарплате.

Джафарли отметил необходимость применения гибкого подхода, нужен нижний потолок перечисляемой суммы на пенсионный счет, а верхнего предела быть не должно. Если человек может перечислять в месяц, скажем, 200 манатов в надежде на безбедную старость, он должен иметь на это право.

«Сейчас граждане нашей страны в подавляющем большинстве не хотят выходить на пенсию, так как знают, что на одну пенсию они не проживут. Кстати, очень не любят уходить на пенсию чиновники, ведь это лишает их определенных возможностей заработка. Работая, люди зачастую имеют возможность получать не только зарплату, у них есть и дополнительные возможности заработка. То, что на пенсию прожить сложно– основной системный момент. В России все обстоит таким же образом, как и в нашей стране»,– подчеркнул он.

Отметим, что в России в рамках антикризисных мер было предложено оформлять страховую пенсию безработным предпенсионерам за три года до положенного срока.

Отвечая на вопрос, насколько эта мера актуальна для нашей страны, Джафарли подчеркнул, что такое право у людей должно быть. Но также должна быть возможность найти новую работу, если человек не хочет выходить на пенсию.

«Те, кому до пенсии осталось несколько лет, довольно уязвимы, так как потеряв работу, другую им найти тяжело. В бюджетных организациях люди предпенсионного возраста в основном защищены. Что касается частного бизнеса, то нельзя запретить ему кого-то увольнять, если взамен не давать каких-то преференций»,–говорит Джафарли.

По его словам, в некоторых странах в связи с пандемией задействовали различные механизмы поддержки работников. В частности, в Турции государство взяло на себя выплату определенной части зарплат.

«В Азербайджане сделали то же самое. Когда государство предпринимает подобные шаги,– отмечает экономист,– оно имеет право что-то требовать взамен, в частности не увольнять сотрудников. Но после окончания предоставления помощи , государство уже не может диктовать свои условия. Однако оно может предоставить людям предпенсионного возраста возможность раньше выйти на пенсию».