Коммерческий директор «Пари Сен-Жермен» Марк Армстронг рассказал о влиянии перехода Лионеля Месси в команду на продажу атрибутики клуба.

«Спрос вырос на 30-40%. Мы не можем удовлетворить спрос на футболки Месси. Мы достигли потолка. Невозможно удовлетворить такой спрос. Мы уже продаем много футболок, может быть, больше, чем любая другая команда в мире, если считать футболки одного игрока, и это выводит нас на новый уровень. Когда подписываешь контракт с таким игроком, как Месси, спрос растет еще больше», — цитирует Армстронга Marca.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 34 матчах в составе «ПСЖ», в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

В последнем матче за сборную Аргентины Месси оформил пента-трик в ворота сборной Эстонии. Таким образом, аргентинец довел общее число голов за национальную команду до 86.

В списке лучших бомбардиров сборных футболист вышел на чистое четвертое место, обойдя нападающего Венгрии Ференца Пушкаша, в активе которого за всю карьеру набралось 84 забитых мяча за команду. (Газета.Ру)