Специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил о невозможности проведения в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление спецпредставителя генсека ООН.

Сообщается, что «сессия малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным».

Педерсен уточнил, что все страны, которые принимают участие в сирийском урегулировании, должны ограждать этот процесс от «своих разногласий в других частях мира».