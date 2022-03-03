В Беларуси в четверг, 3 марта, завершился второй раунд переговоров Украины и России по завершению войны, сообщает Корреспондент.нет

По итогам встречи в украинской делегации сообщили, что не получили результатов, на которые рассчитывали, поэтому будет третий раунд переговоров. По итогам встречи в украинской делегации сообщили, что не получили результатов, на которые рассчитывали, поэтому будет третий раунд переговоров.

«К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами, медикаментами, эвакуацией мирного населения», — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.