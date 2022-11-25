Переговоры европейских дипломатов о «потолке цен» на российскую нефть зашли в глубокий ступор. После неудачной попытки договориться в среду представители европейских стран снова потерпели фиаско в пятницу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, переговоры решено отложить вторично — на этот раз как минимум до понедельника, 28 ноября.

«Потолок цен» на нефть из России должен вступить в силу в 5 декабря одновременно с новым пакетом санкций, который запретит страхование танкеров, перевозящих баррели, которые стоят дороже.

Но уровень предельных цен, который предложила Еврокомиссия — от 60 до 70 долларов за баррель — породил хаос в Брюсселе и вызвал гнев восточноевропейских стран. Польша и Прибалтика шокированы тем, что де-факто никакого снижения цен на российскую нефть относительно рыночных уровней не предполагается, говорит один из источников Bloomberg: 65 долларов — это средняя цена российского сорта Urals за последние 8 лет, а 70 долларов — уровень, заложенный в бюджет-2023.

Но ниже 70 долларов «потолок» отказывается опускать Греция — страна, обладающая крупным танкерным флотом, который перевозит каждый второй российский баррель.

Польша настаивает на том, чтобы цена российской нефти была ограничена на уровне 30 долларов. Польские дипломаты ссылаяются на то, что себестоимость добычи в России находится около 20 долларов, а предложенные ЕК уровни позволят Кремлю зарабатывать прибыль и финансировать «военную машину». Варшава также настаивает на дополнительных санкциях и требует, чтобы сам механизм потолка был пересмотрен, рассказал Bloomberg высокопоставленный дипломат.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что прекратит поставки в страны, которые присоединятся к «потолку», а 22 ноября вице-премьер Александр Новак подтвердил: позиция Москвы не изменилась.

Следствием введения санкций, по словам Новака, будет либо «переориентация поставок на рыночно-ориентированных партнеров», либо «сокращение добычи» (цитаты по «Интерфаксу»).

После введения потолка цен для танкеров-нарушителей закроются не только порты стран G7, но и турецкие проливы, что остановит весь экспорт из Новороссийска (650 тысяч баррелей в день). И хотя теоретически сохранятся возможности экспорта в Азию, на практике найти покупателей на все объемы Россия едва ли сможет — это 1,5 млн баррелей сырой нефти и 1 млн баррелей нефтепродуктов в день, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

По оценке МЭА, российской нефтяной отрасли придется сократить производство в 2023 году на 1,4 млн баррелей в сутки, а на пике — весной — обвал может достигать 2 млн баррелей ежедневно. Среднегодовая добыча в России, согласно прогнозу агентства, опустится до 9,6 млн баррелей в сутки — уровня конца 2000-х. (moscowtimes.ru)