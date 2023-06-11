Перед посольством РФ в нидерландской Гааге установили 298 пустых белых стульев в память о погибших при крушении лайнера «Малазийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 года. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщило издание NOS Nieuws. Рабочая группа по установлению истины о катастрофе рейса MH17, созданная семьями и родственниками жертв, с 2018 года каждый год организует подобную акцию.

Протест направлен против отношения властей РФ к произошедшему 17 июля 2014 года. Объединение протестует против отказа Кремля признать причастность к крушению — «даже после восьми лет расследования и взвешенного уголовного процесса, длившегося почти три года», говорится в заявлении.

По данным судебного приговора, вынесенного по этому делу 17 ноября 2022 года, гражданский лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», прибывшего из Курска на территорию самопровозглашенной «ДНР» в ночь на 17 июля 2014 года. Все 298 находившихся на борту самолета человек погибли. Суд согласился с выводами следствия о том, что ЗРК, из которого был совершен выстрел по лайнеру, на следующее утро покинул территорию Украины, вернувшись в Россию. Ответственность за катастрофу никто на себя не взял.

Суд согласился с выводами следствия, что ЗРК «Бук», сбивший «Боинг», принадлежал 53-й бригаде ПВО из Курска.

Суд проходил с марта 2020 года и завершился приговором в отношении троих из четверых обвиняемых: граждане России — Игорь Гиркин (Стрелков), министр обороны самопровозглашенной «ДНР», отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский, а также гражданин Украины, подполковник запаса ВДВ армии России Леонид Харченко — были заочно признаны виновными и приговорены судом Гааги к пожизненному заключению. В отличие от них — с гражданина России Олега Пулатова обвинения были сняты, так как установить его причастность суду не удалось. Он был единственным, кто участвовал в судебном процессе, дав показания по видеосвязи и представив свои интересы через адвокатов. (DW)