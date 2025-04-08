Состояние Илона Маска снизилось до $298 млрд, а всего с начала года он потерял более $130 млрд, однако по-прежнему занимает первую строку рейтинга самых богатых людей планеты. Об этом свидетельствуют данные опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaire Index).

Маск, глава корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией) Марк Цукерберг (3), руководитель американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (4) и сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон (7) потеряли в считанные часы по меньшей мере по $10 млрд каждый из-за колебаний на фондовых рынках. Это произошло вследствие решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импортируемые Соединенными Штатами товары из разных стран.

Как сообщалось ранее, Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, напрямую просил хозяина Белого дома пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые по принципу взаимности. Однако, по свидетельству газеты The Washington Post, безрезультатно. Мультимиллиардер уже давно считает пошлины вредными для бизнеса своей компании Tesla, для которой США и Китай являются ключевыми центрами производства и продаж. По мнению аналитиков, новые тарифы, скорее всего, сильно ударят и по другим автопроизводителям.