Перечисления в Фонд помощи Вооруженным Силам интегрированы в систему ASAN ödəniş

Перечисления в Фонд помощи Вооруженным Силам интегрированы в систему ASAN ödəniş, управляемую Центром развития Электронного Правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Любое юридическое или физическое лицо, желающее сделать пожертвование в Фонд помощи Вооруженным Силам, может перечислить средства посредством системы в любом месте, в режиме 24/7.

Как сообщили АПА в службе ASAN, каждый желающий внести средства в Фонд может воспользоваться порталом www.asanpay.az или мобильным приложением ASAN ödəniş, перейти в раздел Yardım Fondu и кликнуть на Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu, затем задать поиск по FİN или VÖEN и произвести оплату