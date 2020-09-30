Перечисления в Фонд помощи Вооруженным Силам интегрированы в систему ASAN ödəniş

Перечисления в Фонд помощи Вооруженным Силам интегрированы в систему ASAN ödəniş, управляемую Центром развития Электронного Правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Любое юридическое или физическое лицо, желающее сделать пожертвование в Фонд помощи Вооруженным Силам, может перечислить средства посредством системы в любом месте, в режиме 24/7.

Как сообщили АПА в службе ASAN,  каждый желающий внести средства в Фонд может воспользоваться порталом www.asanpay.az  или мобильным приложением ASAN ödəniş, перейти в раздел Yardım Fondu и кликнуть на Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu,  затем задать поиск по FİN или VÖEN  и произвести оплату

| 2020-09-30T10:58:39+04:00 30 сентября 2020, 13:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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