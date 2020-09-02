Пентагон заявил о превосходстве Китая в трех военных областях

В очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР говорится, что Китай обошел США в трех военных сферах. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о кораблестроении, производстве баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также об интегрировании средств ПВО.

В документе говорится, что за минувшие двадцать лет КНР мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю для укрепления своей армии во всех аспектах.

«В действительности, как свидетельствует отчет, Китай уже находится впереди Соединенных Штатов в определенных областях», — содержится в докладе.

Отмечается, что к «одним из крупнейших в мире сил» составители документа отнесли закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-300.