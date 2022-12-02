Пентагон сообщил о заключении контракта с Lockheed Martin на сумму $431 млн на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает ТАСС.

Уточняется, что РСЗО будут производиться в том числе для нужд иностранных партнеров.

Ранее журнал Shūkan Gendai со ссылкой на источник в японском Минобороны писал, что Япония решила отказаться от совместной с США разработки истребителя нового поколения F-X из-за неудачных переговоров с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что крупнейшие западные производители вооружений наращивают выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, возросший на фоне конфликта в Украине.