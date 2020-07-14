Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, говорится в распространенном во вторник сообщении компании Boeing.
«ВВС США заключили с Boeing контракт почти на 1,2 миллиарда долларов на строительство первой партии из восьми современных истребителей F-15EX… F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров – ред.) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны – ред.)», — сказано в документе.
Кроме того, ВВС США объявили бессрочный контракт на поставку не оговоренного числа этой модели истребителей на сумму 23 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.