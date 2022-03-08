В настоящее время в Европе находятся 100 тыс. американских военных, и в выходные принято решение о дополнительном размещении еще 500. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны США.

«В выходные глава Пентагона приказал разместить дополнительно около 500 военных в Европе», — сказал представитель ведомства.

Также в Пентагоне заявили, что продолжают военные поставки Украине, несмотря на сложности с их доставкой.

«На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран… Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством», — сказали в министерстве, добавляя, что США продолжают передачу Украине пакета военной помощи на $350 млн.