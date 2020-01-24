Пентагон сообщил о 34 пострадавших американских военных при обстреле баз в Ираке

Тридцать четыре военнослужащих США получили травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на 8 января. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«В общей сложности у 34 военнослужащих была диагностирована контузия (в оригинале «concussion», что можно перевести и как «сотрясение» — прим. ТАСС), травмы головного мозга. Восемь военнослужащих, которые ранее были доставлены в Германию, вернулись в США, где продолжат получать помощь, — сказал он. — Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак».

По словам Хоффмана, другие 16 человек, получившие травмы, уже вернулись к своим обязанностям. «За последние две недели мы наблюдали соответствующие усилия врачей в Ираке, Кувейте и Германии по диагностике и лечению всех, кто в этом нуждался», — добавил он.

Представителю Пентагона был задан вопрос, имеются ли в виду под контузией/сотрясением и «травмой головного мозга» разные повреждения. «Я не врач, но терминология, которая используется. <…> Я думаю, что это общее описание полученных травм», — сказал Хоффман.(ТАСС)