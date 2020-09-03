Пентагон разрабатывает ракету средней дальности для атаки целей на суше и на море

Пентагон разрабатывает прототип ракеты средней дальности, способной атаковать движущиеся цели на суше и на море. Об этом сообщил в среду американский профильный еженедельник Defense News.

По его данным, после ряда работ Армия (сухопутные войска) США приступила к разработке прототипа ракеты средней дальности, способной атаковать движущиеся цели на суше и на море. Комментируя данную информацию корреспонденту ТАСС, официальный представитель Армии США Робин Мэк рассказала о серии исследований, которые провели военные в штате Нью-Мексико в этом году. «Цель исследований состояла в том, чтобы изучить будущие стратегические огневые возможности», — отметила Мэк.

«В рамках исследований были даны рекомендации по краткосрочным и долгосрочным инвестиционным стратегиям для огневых возможностей, которые позволят Соединенным Штатам сдерживать, а при необходимости и побеждать находящихся на равных конкурентов», — добавила официальный представитель Минобороны. По итогам исследований было решено разработать ракету, которая сможет «дополнить другие критически важные системы» вооружений США. Мэк не указала, когда могут пройти первые испытания.(ТАСС)