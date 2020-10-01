Пентагон разместил запрос на покупку муляжей советского оружия

Пентагон разместил запрос на приобретение партии полноразмерных макетов некоторых образцов советского оружия для военной базы Форт-Беннинг, сообщает RT со ссылкой на документ.
«В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены», — говорится в заявке.
Пентагон интересуют макеты гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат, которые должны быть выполнены из сверхпрочного уретана, чтобы «выдержать многолетние тренировки».
| 2020-10-01T09:46:17+04:00 1 октября 2020, 12:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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