Пентагон провел новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III («Минитмен-3»), чтобы проверить надежность ее систем. Об этом в среду сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Ракеты шахтного базирования «Минитмен-3», как указала пресс-служба, были приняты на вооружение почти 50 лет назад. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Согласно американским экспертам, в ведении ВВС находятся 400 «Минитменов-3», на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Северная Дакота) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт имеется в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году. На это может уйти более 6% бюджета Пентагона, заявил ранее на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил генерал-лейтенант ВВС Ричард Кларк.(ТАСС)