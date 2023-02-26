Пентагон с 17 марта 2023 года отменил все директивы, предписывающие принудительную вакцинацию от COVID-19, а также вводящие санкции в отношении тех, кто не привился. Об этом сообщает Daily Caller.

Издание напоминает, что 17 марта в США отмечают День Святого Патрика в честь небесного покровителя Ирландии. До этого праздника все юридические вопросы, связанные с отменой вакцинации, должны быть решены, говорится в сообщении.

Первые шаги по отмене обязательной вакцинации были сделаны в январе 2023 года, когда министр обороны Ллойд Остин подписал соответствующий меморандум. После этого была остановлена процедура увольнения из армии солдат, которые отказались от прививки.

Всего, по данным издания, за отказ от вакцинации из американских войск было уволено около 8,6 тыс. человек. Всем им рекомендовано подать документы на возвращение на службу.

В июне 2022 года около 600 военнослужащих американской армии попытались избежать обязательной вакцинации от COVID-19.

Большинство из них ссылаются на закон о свободе вероисповедания и отказываются от вакцины по религиозным причинам.

По данным издания, в федеральном суде США было рассмотрено 27 исков по оспариванию обязательной вакцинации в армии, в том числе коллективный иск Дейла Сары, в котором утверждается, что вакцины не являются лекарствами, не лечат от COVID-19 и не защищают от заражения этим вирусом и от его распространения. (gazeta.ru)