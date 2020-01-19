Пентагон поднял в воздух «Гремлины»

Американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, создаваемого в рамках программы Gremlins («Гремлины») при поддержке Пентагона. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Летательный аппарат был запущен с транспортного самолета-носителя Hercules и провел в полете более полутора часа.

Программа «Гремлины» заключается в использовании большого количества недорогих беспилотников, которые действуют роем, вводя в заблуждение средства ПВО противника.

Ожидается, что каждый из дронов будет оснащен турбореактивным двигателем и сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. При этом предполагается, что после выполнения задачи транспортный самолет будет отлавливать беспилотники прямо в воздухе. (РИА Новости)

 

| 2020-01-19T13:33:27+00:00 19 января 2020, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss