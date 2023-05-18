Пентагон переоценил стоимость отправленной на Украину военной техники на $3 млрд из-за бухгалтерской ошибки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерства обороны США, пожелавших остаться анонимным.

По их словам, такое несоответствие было обнаружено при бухгалтерской оценке подсчета стоимости оружия и военной техники, отправляемой Киеву.

В материале указывается, что Конгресс Соединенных Штатов уведомят о корректировке бухгалтерского учета в самое ближайшее время, после того как в Пентагоне досконально изучат ситуацию.