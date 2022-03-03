Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты отменяют планировавшийся на выходные испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр обороны (США Ллойд Остин) распорядился отложить испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированный на эту неделю», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что Штаты делают это, чтобы продемонстрировать, что у Вашингтона нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы.

Кирби также подчеркнул, что «ядерную войну не выиграть и ее не следует начинать».