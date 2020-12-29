Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти

Пентагон опроверг заявление избранного президента США Джо Байдена о том, что политическое руководство ведомства создает препятствия в процессе передачи власти.

«Министерство обороны провело 164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передало более 5 тысяч страниц документов – гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена», — сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер в опубликованном на сайте Пентагона заявлении.