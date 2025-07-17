Пентагон сообщил Швейцарии о задержке поставок пяти комплексов Patriot для того, чтобы ускорить отправку данных систем Украине. Информация об этом размещена на интернет-ресурсе Федерального совета Швейцарии.

В документе уточняется, что американское оборонное ведомство направило официальное уведомление в швейцарское министерство обороны.

В Вашингтоне объяснили свое решение изменением приоритетов, вызванным необходимостью поддержки Украины.

В свою очередь швейцарские власти не имеют данных о том, какое количество заказанных комплексов будет затронуто задержкой, а также касается ли это поставляемых ракет-перехватчиков. Швейцария заключила контракт на приобретение пяти комплексов Patriot в 2022 году, предполагая их получение в 2026 году.