Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу военного ведомства.

Как заявили в Пентагоне, в данный пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Также пакет помощи будет включать в себя в том числе артиллерийские боеприпасы, 1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и медицинские препараты, указали в ведомстве.

Помощь США Украине с начала работы новой администрации достигла 9,8 млрд долларов, говорится в сообщении, 11,8 млрд — с 2014 года.