Американские военные рассчитывают в ближайшие дни начать обучение украинских коллег использованию американских гаубиц, заявил, по сообщению Голоса Америки, в понедельник высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив ее за счет тяжелой артиллерии в преддверии крупномасштабного наступления российских войск на востоке Украины.

На данный момент США направили в Украину четыре партии оружия в рамках нового пакета помощи.

Представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, сказал, что подготовка к обращению с гаубицами будет проходить за пределами Украины.

США планируют обучить украинских инструкторов использованию некоторых видов военной техники, в частности гаубиц и радаров, с тем, чтобы эти инструктора затем обучили их применению своих коллег в Украине.

Ранее Соединенные Штаты уже обучали украинских военных использованию беспилотников Switchblade.