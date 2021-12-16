Министерство обороны США обеспокоено дальнейшим наращиванием военной мощи КНР рядом с демаркационной линией в районе Гималаев, которая отделяет ее от Индии, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, пожелавшее остаться неизвестным.
По данным журнала, Пекин в прошлом месяце разместил в этом районе стратегические бомбардировщики.
«За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать», — говорится в сообщении издания.
Однако, как отмечает журнал, на данный момент непонятно, собираются ли госдепартамент или Пентагон направить больше вооружений и оборудования в Индию. Согласно чиновникам, Вашингтон «взаимодействует на всех уровнях» с Нью-Дели.
По словам индийского должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным, США стали более активно делиться с Индией разведданными относительно действий Китая.(РИА Новости)