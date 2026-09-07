КНДР будет размещать наиболее мощные стратегические средства в ключевых акваториях и продолжит наращивать военную силу, заявил глава государства Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил церемонию принятия на вооружение северокорейских военно-морских сил эсминца «Кан Гон», встреченный «бурным ликованием, сотрясающим порт Вонсана». В своей речи глава КНДР подчеркнул, что обеспечение баланса сил не имеет альтернативы для защиты мира. Он отметил, что Северная Корея намерена развертывать мощнейшие стратегические средства в самых важных акваториях, чтобы защищать морской суверенитет страны, безопасность в Северо-Восточной Азии и глобального мира. По словам Ким Чен Ына, Пхеньян на протяжении длительного времени продолжит наращивать свою «подавляющую военную силу», которую боятся враги.

Глава КНДР заявил, что принятие корабля на вооружение является не только еще одним шагом в поднятии оперативной способности флота страны на стратегический уровень, но и ярким свидетельством «эпохи бурного расцвета» военно-морских сил. Он подчеркнул, что эсминец нового поколения, являющийся элементом государственной системы ядерного реагирования, в случае отдачи приказа должен нанести по противнику «сокрушительный удар».

В материале отмечается, что поступление на вооружение эсминца «Кан Гон» ясно подтвердило радикальный прогресс и развитие в строительстве современных военно-морских сил КНДР.