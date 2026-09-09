Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает против поставок Украине дронов, которые затем используются для ударов по России. Об этом заявил сопредседатель политического объединения Тино Хрупалла, сообщает ZDF.

Он подчеркнул, что АдГ выступает против поставок оружия в «кризисные регионы».

«Мы производим в Германии дроны, которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, и мы категорически против этого. Мы всегда заявляли – и это также указано в программе нашей партии – что не поддерживаем поставки оружия в кризисные регионы и зоны военных действий», – заявил Хрупалла.