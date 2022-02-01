Представитель Пентагона Джон Кирби опроверг начало переброски войск США в Европу. Он сообщил, что ведомство пока не получало приказ, его цитирует РИА Новости.

«Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать силы», — сказал Кирби на брифинге.

По его словам, 8,5 тысячи военных, которые ранее получили приказ быть готовыми к отправке на усиление «восточного фланга» НАТО, представляют собой вклад США в коллективные силы быстрого реагирования. Также Кирби уточнил, что президент США Джо Байден мог говорить о дополнительных контингентах для развертывания на основе договоренностей с отдельными странами. «У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться», — заключил представитель Пентагона.