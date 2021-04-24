Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану

Пентагон оставил близ Афганистана авианосец и направил в регион бомбардировщики, чтобы защитить американские войска в преддверии их вывода из страны, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Министр обороны (Ллойд) Остин… одобрил продление пребывания авианосца «Эйзенхауэр» в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени. Он одобрил также направление в регион дополнительно стратегических бомбардировщиков», — сказал Кирби на брифинге.
«Возможно также увеличение числа наземных войск и помощников, не только с целью защиты войск, но и по причинам логистики», — добавил Кирби.
США ранее заявили, что намерены начать вывод войск из Афганистана до 1 мая и завершить его до 11 сентября. (РИА Новости)