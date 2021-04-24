Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану

Пентагон оставил близ Афганистана авианосец и направил в регион бомбардировщики, чтобы защитить американские войска в преддверии их вывода из страны, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Министр обороны (Ллойд) Остин… одобрил продление пребывания авианосца «Эйзенхауэр» в зоне ответственности Центрального командования на определенный период времени. Он одобрил также направление в регион дополнительно стратегических бомбардировщиков», — сказал Кирби на брифинге.