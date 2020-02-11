Пентагон хочет больше денег на подлодки и бомбардировщики

Пентагон на 2021 год запрашивает больше денег на подлодки, бомбардировщики и наземные пусковые установки средств стратегического сдерживания, заявила журналистам и.о. замминистра обороны США Элейн Маккаскер.

«Министерство… внесло дополнительные запросы в бюджет на 2021 год. Они включают дополнительные 2 миллиарда долларов на подводные лодки класса Columbia с баллистическими ракетами, 2,8 миллиарда долларов на бомбардировщики B-21, а также 1,5 миллиарда на средства стратегического сдерживания наземного базирования», — сказала Маккаскер.

По ее словам, также предполагается закупить 40 ракет-перехватчиков морского базирования для системы противоракетной обороны, 168 ракет для комплексов Patriot и 41 ракету для заатмосферных систем перехвата THAAD. Кроме того, Пентагону нужно еще 11,4 миллиарда долларов для дальнейшей разработки и испытаний самолетов F-35. Пентагон также планирует заказать восемь крупных морских кораблей и два беспилотных судна. Программа космических запусков включает не менее трех запусков спутников на геостационарную орбиту. (РИА Новости)