Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшней встрече несколько союзников и партнеров также обсудили планы подготовки украинских пилотов применению истребителей четвертого поколения, включая F-16», — заявил Остин.

Он подчеркнул, что серьезной задачей в данной ситуации будут планирование и реализация подготовки. По словам шефа Пентагона, подобное может выполнить координация контактной группы.