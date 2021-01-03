Пенс поддержал республиканцев, планирующих оспорить итоги выборов

Вице-президент США Майкл Пенс приветствовал намерение республиканцев в Конгрессе оспорить 6 января на совместном заседании обеих палат законодательного органа нового созыва результаты президентских выборов. Именно в этот день планируется утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе демократа Джозефа Байдена. При этом вице-президент будет председательствовать во время процедуры, поскольку является, согласно американской конституции, главой Сената.

Как отмечает в субботу вечером газета The Hill со ссылкой на заявление руководителя аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта, второе лицо в государственной иерархии США «разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах».

«Вице-президент приветствует усилия членов Палаты представителей и Cената [Конгресса] по задействованию своих законных полномочий для подачи возражений и предоставления свидетельств [нарушений на выборах] Конгрессу и американским гражданам 6 января», — говорится в тексте. По данным телеканала CNN, около 140 однопартийцев Пенса и действующего президента Дональда Трампа в нижней палате Конгресса намерены опротестовать на заседании решение коллегии. Кроме того, по меньшей мере 11 сенаторов также выступят против сертификации результатов, предлагается даже созвать специальную избирательную комиссию для расследования нарушений. (ТАСС)