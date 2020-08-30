Пелоси заявила об активном вмешательстве Кремля в выборы президента США

Россия «активно предпринимает ряд мер, направленных на подрыв президентских выборов» в США и на обеспечение такого их результата, который, «по оценке Кремля, наилучшим образом отвечает его интересам». Такое мнение высказали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) и председатель спецкомитета нижней палаты по разведке Адам Шифф (демократ, также представляющий Калифорнию).

Документ обнародован в связи с решением Управления директора Национальной разведки США (ODNI) отказаться от брифингов для членов Конгресса, включая комитеты по разведке обеих палат, по вопросу об «иностранных усилиях по вмешательству» в выборы. По словам авторов заявления, подобные брифинги планировались на середину сентября и были отменены. «Это является шокирующим отказом от законной обязанности держать Конгресс в курсе происходящего и предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию», — полагают Пелоси и Шифф. Они высказали мнение, что администрация президента США Дональда Трампа предпринимают «политизированные усилия» для сокрытия от законодателей и американского народа информации, связанной с голосованием, причем происходит это в тот момент, когда «требуется большая прозрачность и подотчетность». (DW)