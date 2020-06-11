Пелоси требует убрать статуи конфедератов из здания конгресса США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелос потребовала убрать 11 статуй лидеров и солдатов Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо спикера главам профильного комитета конгресса.

«Их статуи воздают должное ненависти, а не наследию», – указано в письме Пелоси.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов против расизма и полицейского насилия в США многие лидеры демонстрантов призвали власти страны переименовать военные базы, названные в честь лидеров армии Конфедерации, которые выступали за сохранение рабства в стране.