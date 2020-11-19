Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь

«До этого так и не дошло. Они этого не сделали. Они сказали, что сделают это, но не сделали. Я сказала тогда: пройдет закон или нет, я буду придерживаться тех ограничений, которые тогда… Это заявление, которое я сделала»,- сказала глава палаты представителей и рассмеялась.