Пелоси рассмеялась, когда ей напомнили обещание не баллотироваться вновь

Спикер палаты представителей США Нэнси Пеллоси на вопрос о том, станет ли нынешний срок на должности для нее последним, заявила, что не хочет подрывать имеющиеся рычаги влияния, которые сможет применить, работая со следующей администрацией.
На брифинге 80-летнюю Пелоси спросили, будет ли, как говорилось раньше, последним ее нынешний срок на посту спикера. От сказанных слов Пелоси не отказалась, но и не подтвердила их.
«Позвольте сказать, когда состоялся тот разговор, было движение к наложению ограничений на исполнение обязанностей руководителя и председателей комитетов «, — начала пояснение Пелоси.
«До этого так и не дошло. Они этого не сделали. Они сказали, что сделают это, но не сделали. Я сказала тогда: пройдет закон или нет, я буду придерживаться тех ограничений, которые тогда… Это заявление, которое я сделала»,- сказала глава палаты представителей и рассмеялась.
Пелоси подчеркнула: «заявление, которое я сделала».(РИА Новости)