Пелоси потребовала проинформировать Конгресс о последствиях убийства Сулеймани

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от американской администрации немедленно проинформировать законодателей о дальнейших шагах, которые власти намерены предпринять после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление спикера было распространено в четверг.

«Конгресс в полном составе должен быть немедленно проинформирован по поводу этой серьезной ситуации и последующих шагов, которые рассматриваются администрацией, в том числе значительного повышения числа направляемых в регион дополнительных сил», — заявила она. Законодатель выразила недовольство тем, что исполнительная ветвь власти заранее не проинформировала Конгресс о готовящемся ударе, как того требует американский закон.

«Проведенные сегодня авиаудары могут спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия», — считает она. «Америка и весь мир не могут позволить себе, чтобы ситуация обострилась до такой степени, что будет пройдена точка невозврата», — убеждена Пелоси.(ТАСС)