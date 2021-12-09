Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Пеле сообщил, что перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после этого экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намерен сыграть и 90 минут, и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьезных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.