Китайские власти примут меры в связи с усиливающимся давлением на компании Китая со стороны некоторых зарубежных партнеров на фоне антироссийских санкций. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

«Отдельные страны применили санкции против РФ, создав помехи для китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них «выбрать чью-либо сторону», — сообщила она на брифинге. — КНР примет необходимые меры и будет твердо отстаивать законные права своих компаний».

По словам официального представителя, Пекин не намерен подключаться к односторонним санкциям, которые были введены в отношении России без согласия ООН. «Мы против любых рестрикций, вводимых в одностороннем порядке не на основе норм международного права», — подчеркнула Шу Цзюэтин.

Как она уточнила, Китай не потерпит, чтобы компании каких-либо стран угрожали предприятиям КНР. Чиновник отметила, что китайская сторона будет руководствоваться общепринятыми международными правилами и оказывать содействие укреплению глобальной системы свободной торговли.